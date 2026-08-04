Gianna Woodruff da la tercera medalla de oro a Panamá

Gianna Woodruff fue dominante en su carrera, no tuvo problemas y le dio a Panamá su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al detener el cronómetro en 53.98 segundos en los 400 metros con vallas.

La medalla de plata en la prueba fue para Grace Claxton, de Puerto Rico, con un tiempo de 55.40 segundos, mientras que la costarricense Daniela Rojas obtuvo el bronce con 56.10.

Cabe destacar que la mexicana Yara Amador fue descalificada.

Con este registro, Woodruff impuso un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, superando la marca de 54.30 que ostentaba la jamaiquina Deon Hemmings desde la cita de Maracaibo, Venezuela 1998.

Esta es la tercera presea dorada para Panamá en Santo Domingo 2026, tras las conquistadas anteriormente por Némesis Candelo en judo y Ashley Castillo en ajedrez.

Hasta el momento, la delegación panameña suma 3 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce, para un total de 14 preseas en la justa regional.