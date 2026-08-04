Panamá castiga a Cuba: Caballero conecta un 'grand slam'

El conjunto de Panamá logró un triunfo importante por pizarra de 6-2 ante Cuba en la ‘Súper Ronda’ de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, apoyado en un cuadrangular con las bases llenas de Erasmo Caballero y una sólida labor del abridor Harold Araúz.

La ofensiva panameña atacó temprano al abridor cubano Fher Cejas Pérez al fabricarle seis carreras en el mismo primer episodio.

El receptor Caballero sonó un “grand slam” (jonrón con bases llenas) para poner el marcador 4-0. Posteriormente, Carlos Mosquera y Abraham Rodríguez anotaron la quinta y sexta carrera, respectivamente.

Cuba recortó con una anotación en la quinta entrada por intermedio de Andy Cosme y sumó otra en el sexto capítulo tras un vuelacercas de Yoelkis Guibert ante el relevista coclesano Davis Romero.

En otro encuentro de la ‘Súper Ronda’, Puerto Rico venció a Colombia con marcador de 8-6.

El lanazador ganador fue Davis Romero; mientras que el abridor Fher Cejas Pérez cargó con la derrota por parte de los cubanos.

Con esta victoria, Panamá se mantiene invicto en cuatro presentaciones y hoy se enfrentará al anfitrión, República Dominicana, a partir de las 6:00 p.m.