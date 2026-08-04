Plaza Amador vence con lo justo al Firpo y apunta al Xelajú

Plaza Amador hizo lo justo y pudo sacar un triunfo por 2-1 ante Luis Ángel Firpo (El Salvador) la noche de este martes en el estadio Rommel Fernández, por el Grupo A de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El equipo salvadoreño tuvo buen dominio en los primeros minutos del compromiso, pero fue Plaza Amador el que tomó el control del juego poco a poco.

Incluso fue Plaza Amador el que abrió el marcador a los 45 minutos con un buen remate de cabeza de Jorlian Sánchez para poner el 1-0.

Para el segundo tiempo, el dominio del Plaza Amador se mantuvo e inclusive el marco le negó el grito de gol en varias ocasiones, como ocurrió con un disparo de Omar ‘Mameluco’ Córdoba que pegó en el poste.

Sin embargo, Plaza Amador amplió la ventaja en el marcador gracias a un tanto de Julio Rodríguez al minuto 87.

En el tiempo de reposición, Mauricio Cerritos anotó el gol del descuento para Luis Ángel Firpo a los 90+3 minutos, pero ya el conjunto placino había hecho el trabajo.

‘Cholito’ Méndez y Plaza Amador apuntan al Xelajú

Luego del partido, Mario Méndez, técnico de Plaza Amador, reconoció que Luis Ángel Firpo dominó los primeros 15 minutos, pero luego su equipo corrigió y reaccionó.

Méndez sostuvo que el “Equipo del Pueblo” tuvo un buen segundo tiempo ante Firpo, donde los postes le negaron dos o tres veces los goles.

El entrenador placino sostuvo que ahora le toca preparar al equipo y rotarlo, porque vienen dos partidos complicados: Tauro en el clásico panameño y Xelajú en la Copa Centroamericana.

“Cholito” Méndez sostuvo que vio el partido entre Xelajú y Alajuelense, por lo que le sigue la pista al conjunto guatemalteco.

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Xelajú es un buen equipo, sostuvo Méndez, pero “tenemos que ir con las mejores armas contra ellos”, apuntó.