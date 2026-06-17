Juez decreta detención provisional para imputado por homicidio doloso y asociación ilícita en Pedregal

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 29 años, imputado por los presuntos delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir. La decisión judicial está vinculada con el asesinato de un joven ocurrido el pasado mes de marzo en el corregimiento de Pedregal.

La medida cautelar fue dictada por el juez de garantías Mike Zúñiga Rodríguez durante una audiencia de control realizada este miércoles 17 de junio de 2026. El juzgador determinó que la detención provisional es una medida necesaria, idónea y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los delitos que se mantienen bajo investigación en la jurisdicción penal.

De acuerdo con el dictamen del tribunal, existen riesgos procesales críticos que justifican la privación de libertad del imputado. Entre los factores evaluados destacan el peligro latente para la comunidad, la seguridad de las víctimas y sus familiares, así como la posibilidad de que el investigado afecte o destruya elementos probatorios determinantes para el caso.

Asimismo, la fiscalía enfatizó que el sujeto fue señalado directamente por dos personas como el presunto autor de las detonaciones, añadiendo que las armas de fuego utilizadas en el hecho de sangre aún no han sido ubicadas por los brazos auxiliares de la justicia.

Admisión de cargos y antecedentes del suceso violento

Durante el desarrollo del acto oral, el juez Zúñiga Rodríguez legalizó la aprehensión del ciudadano de 29 años y admitió la formulación de cargos presentada por la fiscal Liriam Maribel Hidalgo, en representación del Ministerio Público. En la diligencia también participaron el querellante particular Ates Eduardo Cedeño y el defensor público Daniel Batista, encargado de la representación legal del indiciado.

La presente investigación penal tuvo su génesis en el homicidio de un joven perpetrado el 26 de marzo de 2026 en el sector conocido popularmente como “El Hueco”, ubicado en la comunidad de El Nazareno, dentro del corregimiento de Pedregal. Con la validación de la imputación, el Ministerio Público contará con el término legal correspondiente para profundizar en la recopilación de evidencias y peritajes técnicos con miras a la siguiente fase del proceso judicial.