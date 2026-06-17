MINSA coloca implantes subdérmicos a mujeres de Cerro Azul y Altos de Pacora

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Panamá Este, llevó acabo una jornada médica enfocada en la colocación de implantes subdérmicos en el Centro de Salud de Cerro Azul. La iniciativa institucional busca fortalecer de manera directa los programas de salud sexual y reproductiva entre la población femenina de los sectores vulnerables y áreas de difícil acceso de la zona este de la provincia de Panamá.

Durante el desarrollo de la feria de planificación familiar se colocaron un total de 38 implantes subdérmicos a mujeres en edad fértil que optaron de manera voluntaria por este procedimiento. El despliegue de las unidades de enfermería y medicina general se distribuyó estratégicamente en dos puntos de atención de la red primaria:

Registró la mayor afluencia de pacientes con un total de 32 implantes subcutáneos colocados de forma exitosa.

Puesto de Salud de Altos de Pacora: Facilitó el acceso al servicio a 6 mujeres residentes en comunidades apartadas del corregimiento.

Las pacientes beneficiadas recibieron insumos médicos de alta tecnología que funcionan como métodos anticonceptivos seguros, eficaces, reversibles y de larga duración, garantizándoles una protección prolongada frente a embarazos no planificados sin alterar sus rutinas diarias.

Promoción de la salud primaria y equidad en los servicios

Las autoridades médicas de la Región de Salud de Panamá Este resaltaron que esta actividad forma parte de las estrategias prioritarias impulsadas por el MINSA para garantizar el acceso oportuno y equitativo a insumos anticonceptivos modernos.

Previo a la colocación del dispositivo, el personal de salud brindó consejería especializada a fin de promover la toma de decisiones informadas y responsables sobre el cuerpo y el bienestar integral de las mujeres y sus núcleos familiares.

Con el desarrollo de este tipo de ferias en las comunidades, el Ministerio de Salud reitera su compromiso de seguir fomentando actividades enfocadas en la medicina preventiva, la promoción de la salud y el robustecimiento de la atención primaria, derribando las barreras geográficas para que los recursos sanitarios del Estado lleguen de forma gratuita a quienes más lo necesitan en el país