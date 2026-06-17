Colombia / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 México Colombia y Uzbekistán siguen el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/17 20:45:00 Noticias Relacionadas 1 Maldito minuto 90 2 Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo 3 Kane, Bellingham y Rashford guían el contundente debut de Inglaterra en el Mundial 2026 4 El arriesgado y transparente 'look' de Ivana Knoll para el debut de Croacia en el Mundial 2026 5 ¿Y los millones? Floyd Mayweather en líos legales por comprar con cheques falsos 6 ¡La Marea Roja invade Toronto! Miles de panameños armaron la fiesta antes del debut mundialista Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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