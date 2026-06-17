Mala lectura del DT condenó a Panamá

El debut de Panamá en la Copa Mundial de 2026 dejó una verdad incómoda: a veces, el peor enemigo de un equipo bien plantado está en su propio banquillo. La derrota agónica por 1-0 ante Ghana en el Estadio Toronto no fue producto de la superioridad futbolística del rival.

El doloroso resultado nació de una pésima lectura de partido por parte del director técnico Thomas Christiansen, cuyas decisiones tardías e inexplicables terminaron por regalar un encuentro que estaba dominado.

El descalabro de un plan perfecto

Durante los primeros 60 minutos, la estrategia inicial del DT de Panamá rozó la perfección. El equipo asfixió por completo a los ghaneses, registrando una posesión abrumadora del 63% y una fluidez en el mediocampo que hacía prever un desenlace positivo.

Cristian Martínez y Cecilio Waterman estaban desgastando con éxito a la zaga africana. Sin embargo, cuando el cansancio físico comenzó a pasar factura y Ghana refrescó su ataque con hombres peligrosos como Abdul Fatawu, Christiansen reaccionó tarde y de forma errática.

Los ingresos de José Fajardo y Azarías Londoño, posición por posición al minuto 62, rompieron por completo la dinámica del equipo. En lugar de oxigenar las líneas, las variantes cortaron los circuitos de juego y provocaron que Panamá perdiera la brújula en la cancha.

El inexplicable cambio de Aníbal Godoy

La decisión más incomprensible de la noche ocurrió al minuto 89. Con el partido empatado 0-0 y el desgaste físico en su punto crítico, Christiansen ordenó la entrada del veterano Aníbal Godoy —quien sumaba más de un mes sin jugar— sacrificando al defensor César Blackman. El colonense, un lateral derecho habilitado por la banda izquierda, se encontraba amonestado y visiblemente cansado.

El cambio obligado era Eric Davis, lateral izquierdo nato y buen centrador por ese costado si el plan era seguir atacando. ¿Por qué está Davis en la lista de convocados si el director técnico no confía en él ni para jugar diez minutos?

Introducir a un jugador sin ritmo como Godoy para disputar escasos minutos de tiempo de descuento, rompiendo la estructura defensiva que había contenido los embates ghaneses, resultó ser un error fatal.

En lugar de aportar la pausa, el equilibrio esperado o, incluso, cerrar el partido para asegurar el punto, el movimiento desordenó el bloque defensivo en el peor momento posible. Apenas unos instantes después, al minuto 90+5, esa misma desatención en la marca permitió que Caleb Yirenkyi recorriera 60 metros sin resistencia para sepultar las ilusiones panameñas.

Una lección urgente para lo que viene

Un técnico de nivel mundialista debe saber leer los momentos de quiebre y, sobre todo, entender qué necesita el equipo desde el banquillo. Christiansen pecó de pasivo ante los movimientos de Carlos Queiroz y destruyó con sustituciones deficientes lo que sus jugadores habían edificado con esfuerzo en el terreno de juego.

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El partido, en su tramo final, requería el ingreso de un futbolista revulsivo o desequilibrante. Con Adalberto Carrasquilla sin poder jugar aún, Panamá se dio el lujo de dejar a Alberto "Negrito" Quintero y a César Yanis en el banquillo.

Con ambos jugadores de características desequilibrantes disponibles, queda una duda razonable: ¿a qué fueron al Mundial si el técnico consideró que no estaban para jugar al menos los últimos minutos e intentar romper la defensa africana?

El margen de error para Panamá se ha extinguido por completo

De cara al trascendental partido del martes 23 de junio contra Croacia, la autocrítica debe empezar desde la pizarra. Si el cuerpo técnico no aprende a dosificar las energías y a realizar cambios con sentido táctico y no por simple inercia, la aventura mundialista en Norteamérica será sumamente efímera.