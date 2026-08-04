Palacio Real de Bogyawe rendirá homenaje al príncipe Anthony Bart-Appiah

El Palacio Real de Bogyawe, en el Reino de Akwamu, Ghana, anunció la celebración de una "Semana de Recuerdo" en honor al príncipe Anthony Bart-Appiah, quien falleció el pasado 26 de julio.

La jornada conmemorativa reunirá a familiares, miembros de la realeza, autoridades tradicionales y allegados para rendir tributo a su legado.

Anthony Bart-Appiah era miembro de la familia real de Akwamu y esposo de la exdiputada panameña Kayra Harding. Su muerte causó conmoción tanto en Ghana como en Panamá, donde la pareja ganó notoriedad tras su matrimonio en 2022.

De acuerdo con la información divulgada por la casa real, la "Semana de Recuerdo" se desarrollará en el Palacio Real de Bogyawe, uno de los espacios ceremoniales más importantes del Reino de Akwamu. Este tipo de actividades forma parte de las tradiciones de la monarquía ghanesa para honrar a integrantes de la realeza y preservar su memoria.

Bart-Appiah también era reconocido por su trabajo en la promoción del turismo y el fortalecimiento de los vínculos entre Ghana y la diáspora africana. Formó parte de la junta directiva de la Autoridad de Turismo de Ghana y participó en iniciativas para impulsar la imagen internacional del país.

Tras conocerse su fallecimiento, Harding compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, mientras numerosas personalidades y organizaciones expresaron sus condolencias a la familia. La noticia también generó muestras de solidaridad tanto en Panamá como en Ghana.

La ceremonia de homenaje busca recordar la vida y el aporte de Bart-Appiah a la familia real de Akwamu y a los proyectos culturales y turísticos en los que participó, en un acto que estará marcado por las tradiciones del reino y el acompañamiento de la comunidad.