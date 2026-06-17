El arriesgado y transparente 'look' de Ivana Knoll para el debut de Croacia en el Mundial 2026

La reconocida modelo e influencer croata Ivana Knoll ha vuelto a paralizar el entorno de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al dar inicio oficial a la competición con un impactante atuendo antes del esperado choque entre las selecciones de Croacia e Inglaterra.

La glamurosa estrella, quien ha sido aclamada internacionalmente por la prensa rosa y los fanáticos como la aficionada más atractiva de las citas mundialistas, acaparó de forma inmediata todas las miradas de los espectadores en las inmediaciones del recinto deportivo estadounidense.

El regreso de la "Knoll Doll" con los colores de Croacia

Knoll, recordada por el público global tras haber sido bautizada de manera extraoficial como la "Novia del Mundial" en Catar 2022, reafirmó su estatus de celebridad e ícono de la moda futbolística en territorio norteamericano al posar para una sesión fotográfica de alto impacto visual.

La creadora de contenido no dejó nada a la imaginación al lucir un entallado top de diseño escotado y transparencias que resaltaba su silueta, manteniendo la fidelidad a sus raíces mediante los tradicionales motivos croatas de cuadros rojos y blancos de la camiseta de su escuadra nacional.

La enorme repercusión de su aparición se reflejó instantáneamente en las plataformas digitales, particularmente en su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo, conocida popularmente en los círculos de la moda como "Knoll Doll", aglutina una masiva comunidad que supera los 2.9 millones de seguidores globales.

Sus publicaciones previas al pitazo inicial del torneo generaron millones de interacciones, consolidándola como una de las figuras mediáticas no deportivas más influyentes de la actual Copa del Mundo.

Faceta como DJ y gira internacional por las sedes de la Copa

Más allá de su rol como animadora en las gradas de los estadios, Ivana Knoll ha dado un giro estratégico a su carrera profesional en este mes de junio de 2026 al irrumpir con fuerza en la escena de la música electrónica. Días antes del ansiado debut de la selección de Croacia en la cancha, la modelo participó activamente como DJ durante un set exclusivo en el multitudinario evento oficial FIFA Fan Festival organizado en la ciudad de Los Ángeles, California.

El despliegue comercial y musical de la artista continuará expandiéndose a lo largo del certamen deportivo. Knoll Doll mantendrá una agenda de presentaciones. Su agenda seguirá este miércoles 17 de junio en el CTRL Room de Dallas, Texas, para luego trasladarse el domingo 21 de junio al emblemático centro de entretenimiento E11EVEN en Miami, Florida. Posteriormente, la gira continuará el 23 de junio en las terrazas del LAVELLE en Toronto, Canadá, concluyendo este tramo de eventos el próximo 27 de junio de 2026 en el club Barstool de Sansom St, en Filadelfia, Pensilvania.

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