Bárcenas tras la caída ante Ghana: "Panamá no se ha rendido todavía"

El experimentado centrocampista de la selección de fútbol de Panamá, Édgar Yoel Bárcenas, envió un mensaje de resiliencia y determinación a todo el país tras la dolorosa derrota 0-1 sufrida ante su similar de Ghana en el debut del Grupo L del Mundial 2026.

A pesar de que el compromiso se definió de forma cruel en el tiempo añadido, el jugador canalero aseguró con firmeza que la escuadra nacional se mantiene firme y con la mirada puesta en la clasificación.

Superioridad en la cancha y la madurez del plantel canalero

En sus declaraciones ofrecidas en la zona mixta del estadio de Toronto, Canadá, Bárcenas no ocultó el impacto emocional que significó encajar un gol en las postrimerías del encuentro, un factor que dejó un evidente sentimiento de frustración en el camerino.

Sin embargo, el volante prefirió ponderar la notable evolución futbolística y la jerarquía con la que la Roja afrontó el escenario internacional frente a un rival repleto de legionarios europeos.

"Yo siento que hemos sido muy superiores en muchos tramos del partido. Defendimos bien nuestra área hasta el último minuto", analizó el futbolista, cuya voz denotaba la profunda tristeza por el resultado, pero también el orgullo por el esfuerzo colectivo.

Al comparar este estreno con la primera experiencia mundialista del país, Bárcenas resaltó la madurez del grupo actual. "Siento que en este hemos salido con mucha personalidad. El escenario no nos impactó porque sabíamos que podíamos agarrar el partido y jugarlo como lo hicimos", añadió.

Sobre la anotación de Caleb Yirenkyi al minuto 90, reconoció el factor psicológico de la jugada: "Esos son los golpes que te pegan más duro porque no tienes tiempo para reaccionar".

Pasar la página: Próxima parada ante Croacia el 23 de junio

Para el mediocampista de 32 años, el luto deportivo por el debut debe ser efímero debido a las exigencias del calendario del torneo. La consigna dentro del bando dirigido por Thomas Christiansen es realizar las sesiones de video correspondientes, corregir los fallos estructurales en defensa y potenciar las virtudes ofensivas para encarar el siguiente reto de alta competencia.

"Con el duelo ahorita, que es muy reciente, pero esto pasa rápido y tenemos que subir la cabeza, ver los videos para identificar las debilidades de Croacia y salir con todo. Vamos con todo, no nos hemos rendido todavía", sentenció el internacional panameño.

La selección nacional viajará en los próximos días para preparar el choque decisivo del próximo martes 23 de junio contra el combinado croata, un partido donde Panamá se jugará la permanencia y sus opciones reales de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.