Senadores buscan impedir el concierto de Kanye West en Estados Unidos por comentarios antisemitas

Senadores estadounidenses lanzaron este martes una petición para impedir un concierto del rapero Kanye West en Florida por sus comentarios antisemitas, como ya ha ocurrido en Australia y países de Europa.

La petición, iniciada por el senador republicano Rick Scott en Change.org, busca que la Autoridad de Deportes de Tampa, ciudad de la costa oeste de Florida, cancele los conciertos del artista, ahora conocido como Ye, programados para el 26 y 28 de junio en el Raymond James Stadium, sitio que recibe fondos públicos.

"No hay lugar para el antisemitismo en Florida, especialmente a costa de los contribuyentes. Kanye West es un antisemita confeso y prolífico que ha calumniado a los judíos, elogiado a Adolf Hitler, se ha autodenominado nazi y ha vendido mercancía con esvásticas en su sitio web", escribió Scott en la petición.

Scott citó la alta población de judíos en Florida, el tercer estado de Estados Unidos con más practicantes de la religión, cerca de 760,000, según la organización Jewish Virtual Library.