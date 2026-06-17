La Zona Libre de Colón (ZLC) celebra sus 78 años de fundación con grandes expectativas comerciales y la mirada puesta en el desarrollo de nuevos proyectos para consolidar su crecimiento.

El futuro: Megaproyecto de 280 hectáreas

En la actualidad, este emporio comercial cuenta con más de 2,600 empresas operativas. Para potenciar este volumen, se tiene previsto impulsar un megaproyecto de expansión que abarcará más de 280 hectáreas.

Este nuevo espacio estará dirigido a industrias de ensamblaje, manufactura avanzada y centros de datos de última tecnología, entre otras propuestas de desarrollo.

Actos de conmemoración

Para celebrar los 78 años de existencia de la zona franca, la administración llevó a cabo una serie de actos protocolares.

La jornada inició con una misa de acción de gracias en la Iglesia Virgen del Carmen, la cual contó con la participación de los directivos actuales de la ZLC, miembros de la junta técnica, funcionarios de la administración e, incluso, la asistencia de exgerentes y exsubgerentes de la institución.

Posterior a la ceremonia religiosa, las celebraciones continuaron con el desarrollo de un desfile que recorrió las principales calles internas del área comercial.