Panamá entrenó con equipo completo en su campamento

La Selección Mayor de Panamá continúa elevando la intensidad de su preparación rumbo a su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una nueva jornada de trabajo este viernes en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort, donde el buen ambiente y la ilusión mundialista siguen marcando el día a día del equipo nacional.

"Manotas" Mejía y "Coco" Carraasquilla entrenan

En cuanto al trabajo en cancha, la principal novedad fue la presencia de los 28 jugadores convocados participando de las actividades programadas por el cuerpo técnico.

Las dos novedades en los trabajos fueron el guardameta Luis "Manotas" Mejía, quien trabajó a la par de los otros tres porteros bajo la supervisión del preparador de arqueros Donaldo González, mientras que el mediocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla realizó trotes alrededor del terreno de juego como parte de su recuperación.

El sueño de 'Pumas' Rodríguez

Antes del entrenamiento, el mediocampista José Luis "Pumas" Rodríguez en rueda de prensa habló sobre su ilusión de volver a anotar en una Copa del Mundo, pero a diferencia del pasado Mundial de Rusia 2018 donde su disparo fue anotado por la FIFA como autogol, busca ahora que sí sea anotado a su cuenta personal.

“Ayer soñé que metía un gol”, indicó Rodríguez.

El extremo izquierdo de 27 años anotó un tanto en el partido frente a Túnez del pasado Mundial de Rusia 2018, solo para que la FIFA en última instancia lo decretará como autogol.

“Sí, me quedó la espinita, y aunque la FIFA quiera decir que no, para mí sí fue gol mío, entonces sí, ya tengo la celebración lista y todo, si Dios me lo permite”, expresó el mediocampista del club Juárez, del fútbol mexicano.

El volante también destacó el ambiente que se vive dentro del grupo y la responsabilidad que representa vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo, a pocos días del esperado debut frente a Ghana.

Al ser consultado sobre las claves de Panamá para sus partidos en la competición, Rodríguez apuntó al tema del trabajo en equipo y la contundencia.

“La clave es ser un equipo compacto, tratar de mantener el cero atrás, que al final es lo que te hace ganar partidos, y sobre todo en ataque ser contundentes”, detalló el oriundo del barrio de El Chorrillo.

El apodado Puma Rodríguez es uno de siete jugadores en la lista que repiten del pasado Mundial de Rusia 2018 junto a Fidel Escobar, Amir Murillo, Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y Eric Davis.

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Sobre las diferencias de este Mundial en comparación a Rusia, el producto del Chorrillo FC recalcó que ya es un jugador con mucha más experiencia, a diferencia de su primer Mundial cuando apenas daba sus primeros pasos a nivel profesional.

“Obviamente ha cambiado mucho, en aquel momento era solo un niño, todavía no había ni jugado en primera división, entonces hoy en día, ya con nueve años de experiencia en la Selección, con recorrido de muchos años en Europa, y ahora acá en México, la verdad, ya soy un jugador más experimentado y estoy muy contento estar presente en las dos veces que Panamá ha ido al Mundial”.

Ya sobre el césped, el entrenador Thomas Christiansen lideró una sesión de carácter táctico enfocada en los movimientos y conceptos que buscará implementar el equipo en su estreno mundialista. Fue una práctica destinada para ensayar diferentes variantes estratégicas pensando en el compromiso del próximo 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, correspondiente al Grupo L.

Itinerario

Para este sábado 13 de junio, el equipo se mantendrá entrenando en su horario matutino, con otro entrenamiento programado para iniciar a las 9:30 a.m. hora local, con la ya habitual rueda de prensa una hora antes en el hotel de concentración.

Luego del entreno, el equipo realizará sus sesiones de vídeo, así como también trabajos de gimnasio y recuperación con el cuerpo médico.