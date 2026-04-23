Valenzuela, Planells y Foco enfrentarán a la justicia por divulgar grabaciones de Zulay Rodríguez

La juez de garantías Marlenis Boutet ordenó la reapertura del caso contra Mauricio Valenzuela, Annette Planells y el medio digital Foco, por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto en perjuicio de la exdiputada del Partido Revolucionario Democráticol, Zulay Rodríguez Lu.

El origen de este conflicto judicial se remonta a junio de 2025, cuando el medio digital Foco publicó, sin autorización tres grabaciones provenientes de una serie de conversaciones interceptadas entre la exdiputada Rodríguez y su esposo.

Tras la publicación, la exdiputada presentó la denuncia formal; sin embargo, fuentes consultadas indican que el fiscal a cargo, decidió engavetar el expediente en su momento.

Foco ha sido señalado como un medio que supuestamente habría extorsionado a empresarios, políticos, entre otros.

Es más, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera no dudo en calificar a Planells como "extorsionadora" y adelantó que hizo las gestiones para retirarle premio de "Campeón Anticorrupción" que la administración de Joe Biden le había entregado.

Planells fue presidente y miembro de la junta directiva del diario La Prensa y panelista en Medcom.

La decisión de la Juez

En la reciente audiencia, la juez Boutet revocó la decisión de archivo de la fiscalía. En su argumentación, fue categórica al señalar que "no se dio autorización de nadie para interceptar las llamadas", subrayando además que "lo que está sometido al escrutinio es el desempeño del servidor público, no de su vida íntima".

Asimismo, la magistrada indicó que la resolución que había ordenado el archivo carecía de fundamento, dado que el delito de fondo estaba comprobado.

El abogado defensor de Rodríguez, Kevin Moncada, atribuyó el archivo inicial del expediente al malestar generado por una serie de publicaciones en redes sociales, en las cuales se criticaba al fiscal por supuestamente intentar proteger a Valenzuela.

Ante esta situación, trascendió que la exdiputada interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de las actuaciones del fiscal.