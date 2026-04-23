Infantes veragüenses viven la fiebre mundialista

Motivados por la emoción que genera el Mundial de Fútbol 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México, grupos de niños y adolescentes de la ciudad de Santiago en Veraguas, así como de las provincias de Coclé y Herrera, participan activamente en jornadas de encuentros deportivos, reflejando entusiasmo y pasión por este deporte a nivel global.

En canchas deportivas en buen estado, otras improvisadas, calles y espacios comunitarios, los menores replican jugadas y estilos de los equipos que compiten en la máxima cita del fútbol, tomando como referencia a sus selecciones y jugadores favoritos.

La práctica constante no solo fortalece sus habilidades físicas, sino que también despierta en ellos un interés por el análisis del juego.

Bolívar González, uno de los niños que dedica su tiempo libre a estas actividades, señaló que junto a sus amigos se reúnen para jugar y debatir sobre el rendimiento de los equipos.

"Nos gusta pensar como los grandes, analizamos quién podría ser campeón y cuáles jugadores están destacando", comentó.

Este fenómeno no se limita a las zonas urbanas. En comunidades más apartadas, niños y adolescentes también se suman a la fiebre mundialista, incluso jugando en potreros y terrenos irregulares que, aunque representan riesgos, no disminuyen su motivación por el deporte.

El docente y dirigente deportivo Carlos Soto destacó el impacto positivo de este entusiasmo en la juventud. "Los niños y adolescentes están muy concentrados en el Mundial. Se han convertido en verdaderos analistas del fútbol, con ideas que ojalá pudieran ser escuchadas por quienes dirigen nuestra selección nacional".