Esgrimista Caldito Chan dio el quinto oro a Panamá

Panamá consiguió su quinta medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 con el esgrima.

El atleta Caleb Caldito Chan ganó oro en espada individual masculino. En su periplo para ganar el metal dorado el panameño tuvo que realizar seis combates para subir a lo más alto del podio.

Caleb Caldito Chan en su recorrido venció a Daniel Gálvez de Bolivia por 5-4, luego se impuso al paraguayo Alejandro Acosta opr 5-2.

En su tercer combate, Caleb Caldito derrotó al argentino Génaro Ivars Cortez, por 5-4 y posteriormente le ganó al colombiano Nicolás Camilo Guevara por 15-11.

En su quinta presentación el panameño Caldito Chan rindió cuenta del venezolano Diego del Moral por 15-11.

En la gran final por la medalla de oro, el panameño mostró su superioridad la imponerse al chileno Andrés Grageda por 15-8 para asegurar el metal dorado.