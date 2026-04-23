Las investigaciones por el homicidio del comerciante de origen indio, Amitkumar Vasantbhai Ahir, registrado el pasado 11 de marzo en una plaza comercial de Chitré, suman un nuevo avance con la detención provisional de una quinta persona presuntamente vinculada al caso.

El imputado, de 28 años, fue presentado ante un juez de garantías, quien ordenó la medida cautelar de detención provisional tras considerar que existen elementos que lo relacionan con los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir.

La decisión se fundamentó en riesgos procesales como posible fuga, afectación de pruebas y peligro para la comunidad.

Durante la audiencia, el tribunal también legalizó la aprehensión y dio por presentada la imputación de cargos, sustentada por el Ministerio Público.

Por su parte, la defensa del detenido, quien se entregó a las autoridades en ciudad capital, anunció recurso de apelación, cuya audiencia fue fijada para el próximo 27 de abril de 2026 ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades mantienen activa la búsqueda de José Gabriel Tenorio Gómez, quien permanece prófugo y es requerido en el marco de esta investigación.

El caso, que continúa bajo un periodo de investigación de seis meses, guarda relación con un ataque con arma de fuego perpetrado por varios sujetos que, tras cometer el hecho, se dieron a la fuga, dejando abandonado el vehículo presuntamente utilizado.

Las autoridades reiteraron su compromiso de dar con todos los responsables y esclarecer plenamente este hecho que ha generado preocupación en la provincia de Herrera.