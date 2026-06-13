Sigue con Pasión Mundialista el minuto a minuto entre Suiza y Catar

Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos

Capira y Chame se blindan contra la sequía con mejoras a sus acueductos rurales

Ordenan detención provisional para exrepresentante de El Coco por presunto peculado

Lopetegui y Catar hacen historia al rascar un agónico empate ante Suiza

Vive el gran duelo entre Brasil y Marruecos