Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 EE.UU Sigue con Pasión Mundialista el minuto a minuto entre Suiza y Catar Publicado 2026/06/13 13:00:00 Noticias Relacionadas 1 Ghana tacha de "prepotente" e "injusto" que Canadá niegue el visado a Thomas Partey 2 'Chema' Caballero y su visita de Grandes Ligas a la selección mundialista 3 El Grupo C cierra su primera jornada con el emotivo retorno de Haití y Escocia 4 Aguirre afirma que México tiene todo para vivir un gran día ante Sudáfrica en el Mundial 5 Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración 6 Mundial 2026 paraliza toda el planeta Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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