Descubren el secreto de las mariposas Heliconius, las más longevas registradas en el mundo

Las enigmáticas mariposas del género Heliconius han fascinado a la ciencia desde hace siglos y, ahora, un grupo de investigadores acaba de descubrir uno de sus secretos: su excepcional longevidad se debe a una adaptación evolutiva para aprovechar los nutrientes del polen.

La revista Nature Communications recoge este martes un estudio que explica cómo este colorido género de mariposas ha evolucionado para tener una vida inusitadamente larga: algunos ejemplares viven casi un año, todo un hito teniendo en cuenta que la esperanza de vida media de estos insectos es de seis semanas.

Este hallazgo cataloga a las Heliconius como las mariposas más longevas registradas hasta la fecha. Además, los científicos consideran que pueden constituir un nuevo modelo para estudiar la longevidad prolongada.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores (de centros del Reino Unido, Estados Unidos y Panamá) han combinado datos de criaderos de mariposas, estudios de marcado, liberación y recaptura de ejemplares, y experimentos controlados en insectarios para comparar la esperanza de vida y el envejecimiento en todo el género Heliconius.

Eso les ha permitido constatar que, incluso en estado silvestre, las Heliconius tienen una de las esperanzas de vida adultas más largas documentadas en las mariposas: se ha observado que algunos individuos viven al menos seis meses en libertad, frente a las seis semanas de sus parientes más cercanos.

El secreto de la longevidad

Pero, ¿a qué se debe esta longevidad única? Los investigadores lo vinculan a su innovadora capacidad de alimentarse de polen cuando llegan a la edad adulta, lo que les otorga lípidos y aminoácidos esenciales para retrasar el deterioro físico.

Los lípidos y aminoácidos del polen proporcionan a las mariposas un mayor presupuesto energético e inmunológico, que las hace menos vulnerables a amenazas externas y aumenta su esperanza de vida.

A nivel físico, las mariposas que consumen polen pierden menos masa corporal al envejecer y mantienen una mayor fuerza muscular en comparación con las que no lo toman.

Los autores han estudiado el efecto de la dieta en la longevidad utilizando una especie representativa que se alimenta de polen (Heliconius hecale) y una especie que no se alimenta de polen (Dryas iulia).

En la especie Heliconius hecale, las mariposas alimentadas con polen lograron una media de supervivencia de 63 días, frente a los 47 días de las que no tomaron polen.

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Una adaptación ventajosa

Además, Heliconius hecale conserva una ventaja general de longevidad sobre Dryas iulia incluso sin acceso al polen en la dieta: logra vivir una media de 47 días frente a los 29 días de Dryas iulia. Esto indicaría que, además de los aportes nutricionales del polen, la especie ha tenido una adaptación evolutiva que le permite vivir más tiempo.

La longevidad que aporta el polen requiere de una biología adaptada para aprovecharlo. Heliconius no solo ha adoptado la costumbre de comer polen, sino que ha evolucionado hacia adaptaciones fisiológicas únicas para absorber y explotar plenamente sus beneficios nutricionales para alargar su vida”, señalan los autores.

Los investigadores han visto que dentro del género Heliconia hay grandes variaciones en la esperanza de vida, que va desde los 14 días de Dione juno y los 348 días de Heliconius hewitsoni (una de las mariposas más longevas registradas), con una longevidad media de 177 días.

Tras Heliconius hewitsoni, las más longevas del género son las mariposas Heliconius erato, que suelen vivir 271 días, Heliconius ismenius (242 días), Heliconius cydno (227 días), Heliconius atthis (210 días), Heliconius numata (210 días), Heliconius hortense (198 días) y Heliconius charithonia (184 días).