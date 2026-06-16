Francia / Pasión Mundialista 2026 Estados unidos Francia y Senegal sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/16 12:45:00 Jugadores de Francia. Foto: EFE Jugadores de Senegal. Foto: EFE ❮ ❯ Noticias Relacionadas 1 Panamá busca su primera victoria mundialista contra una Ghana sin Partey 2 ¡Falta poco para el debut de Panamá en el Mundial 2026! 3 Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido' 4 ¿Dónde ver los partidos de la selección de Panamá en pantallas gigantes? 5 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos 6 Así será la transformación de la vía España: Mop avanza proyecto con carriles exclusivos Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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