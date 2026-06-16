El PIB de Panamá crece un 4.8 % en el primer trimestre impulsado por el Canal y la construcción

El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá creció un 4,8 % en el primer trimestre de este año con relación al mismo lapso de 2025, impulsado por el Canal interoceánico, la construcción y el comercio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).



El PIB alcanzó los 22.550,7 millones de dólares al cierre de marzo, lo que representa un aumento de 1.032,2 millones de dólares con respecto a igual período anterior, precisó el INEC en un reporte.



El sector de transporte, almacenamiento y correo registró la mayor expansión, con el 8,2 %, apalancado en el alza del 5,4 % de los ingresos por peajes del Canal, así como en el comportamiento positivo de los servicios prestados a las naves producto del aumento en el número de tránsitos diarios por la vía que une el Atlántico y el Pacífico.



El tránsito por el paso navegable, que representa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, ha aumentado en los últimos meses a raíz de la crisis en Oriente Medio. Se han llegado a registrar hasta 41 cruces diarios de buques cuando la media es 36 o 37, según los responsables del Canal.



La construcción mostró un crecimiento conjunto de 6,5 %, impulsado por el aumento de las construcciones residenciales y obras de infraestructura públicas, mientras que el comercio lo hizo en 6,4 % debido al aumento en las ventas de combustibles, materiales de construcción, textiles, alimentos y bebidas, automóviles y otros bienes de consumo.



El valor agregado bruto de la enseñanza privada creció un 3,7 %, y el de las industrias manufactureras en un 3,4 %, debido al alza en la producción de carne, de bebidas alcohólicas - especialmente cervezas y ron - y la fabricación de cemento, cal y yeso.



Por otra parte, el sector agropecuario se contrajo un 4,3 % debido a la caída del volumen exportado de banano (-80,6 %); de pescado fresco refrigerado y congelado(-16,4 %); camarones (-7,3 %); y la producción de leche (-11,6 %).



La industria bananera fue prácticamente liquidada el año pasado por una huelga sindical e intenta restablecerse con un nuevo modelo de producción (aparcería) establecido por la transnacional Chiquita.



La economía de Panamá, un país con grado de inversión BBB- y Baa3- por las calificadoras S & P y Moody's, respectivamente, creció un 4,4 % en 2025 y se prevé que este año lo haga en torno al 3,8 % y 4,1 %, de acuerdo con los organismos internacionales.