PANAMÁ

Roberto Durán agradece el cariño de la gente al cumplir 75 años

Publicado 2026/06/16 10:30:00

El legendario exboxeador Roberto Durán cumple 75 años y publica un emotivo mensaje de agradecimiento en Instagram.

Roberto Durán. Foto: Instagram

Roberto Durán. Foto: Instagram

"El Cholo", como se le conoce a uno de los mejores pugilistas de la historia del boxeo, está celebrando 75 años de vida.

Roberto Durán, con una carrera profesional de más de tres décadas, agradeció a Dios por la salud, su familia y por el cariño de la gente que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

"(...) Gracias de corazón por siempre estar ahí. Se les quiere de a gratis", escribió Durán en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 392 mil seguidores.

 

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