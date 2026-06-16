Roberto Durán agradece el cariño de la gente al cumplir 75 años

"El Cholo", como se le conoce a uno de los mejores pugilistas de la historia del boxeo, está celebrando 75 años de vida.

Roberto Durán, con una carrera profesional de más de tres décadas, agradeció a Dios por la salud, su familia y por el cariño de la gente que lo ha acompañado a lo largo de su vida.

"(...) Gracias de corazón por siempre estar ahí. Se les quiere de a gratis", escribió Durán en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 392 mil seguidores.