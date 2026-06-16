David Arroyo, subcomisionado, fue designado como nuevo jefe de la tercera zona policial de la provincia de Colón, en reemplazo de Hermógenes Arguelles, quien venía ocupando este cargo en la costa atlántica.

Se conoció que Arguelles deja el puesto para continuar estudios de ascenso dentro de la institución de seguridad.

En las últimas semanas se habían reforzado las acciones contra el crimen con énfasis en la desarticulación de bandas delincuenciales tanto en la ciudad como en las afueras de Colón.

Una de las primeras acciones que desarrolló el nuevo jefe de la tercera zona policial de Colón fue una reunión de coordinación con la comunidad educativa del centro educativo Manuel Urbano Ayarza en el corregimiento de Cativá.

En este encuentro, el subcomisionado Arroyo manifestó que se planificaron estrategias que garanticen la seguridad de los estudiantes, esto luego de amenazas que han sido publicadas en redes sociales.

El corregimiento de Cativá, uno de los más habitados en la provincia de Colón, no escapa de la situación de la violencia.

En lo que va de este año, más de 40 personas han perdido la vida, de las cuales al menos seis estudiantes han sido asesinados de diferentes planteles, lo que es motivo de investigación.