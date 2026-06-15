¡Falta poco para el debut de Panamá en el Mundial 2026!

A pocas horas para su debut, la Roja baja las cargas y espera el pitazo en el Toronto Stadium este miércoles a las 6:00 p.m. (hora panameña) para vivir su segunda experiencia en una Copa del Mundo de la FIFA.

Poder mantener el arco en cero y tener solidez en el juego como grupo son claves para aspirar a obtener un resultado favorable, son las versiones de los defensas Andrés Andrade y Carlos Harvey.

"Hay que estar muy concentrado, hay que estar muy atento", mencionó Harvey (quien milita en el Minnesota United de la MLS) y donde resaltó el "valor colectivo", según sus declaraciones en el sitio de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Harvey también destacó la rapidez del conjunto africano.

"Sabemos la velocidad que tiene Ghana, son jugadores muy rápidos, muy fuertes. Hay que estar muy concentrado, mantener el cero atrás porque vamos a tener opción", reiteró el jugador panameño, que puede ocupar la posición de central y de contención en el mediocampo.

"Si mantenemos el cero atrás, tenemos grandes posibilidades de obtener un buen resultado", agregó por su parte el defensa Andrés Andrade.

El defensa del LASK de Austria también hizo referencia a "mantenerse concentrado" en el partido y añadió que deben seguir las indicaciones del técnico Thomas Christiansen, porque Panamá sabe dónde hacer daño a Ghana.

En los entrenamientos de ayer en el campamento del Nottawasaga Inn Resort en Toronto, el que trabajó por segundo día consecutivo con balón fue el mediocampista Adalberto 'Coco' Carrasquilla.

El volante del Houston Dynamo se recupera de una lesión muscular y todo indica que Carrasquilla llegará al Mundial 2026.