Un juez de garantías decretó la detención provisional de un empresario panameño, además de imputarle cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Municipio de Arraiján.

Lesión económica por obra no realizada

Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, determinaron una lesión económica de $815,000.

Durante la audiencia de garantías se detalló que el empresario recibió pagos para la ejecución de una obra municipal financiada con fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la cual nunca se realizó.

Captura en punto de control

El imputado fue aprehendido en el sector de Nuevo Tonosí, provincia de Colón, al momento de ser verificado en un punto de control de la Policía Nacional (PN) y reflejar una orden de aprehensión en su contra.

Por parte de la Fiscalía Anticorrupción se informó que este empresario era solicitado desde el mes de febrero de este año, cuando se realizó la Operación Comuna, que condujo a la aprehensión de un exalcalde del distrito de Arraiján.