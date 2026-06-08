IFX Networks adquiere Redes Integradas Corporativas (REICO) en Costa Rica y fortalece su liderazgo regional
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IFX anuncia el cierre de adquisición efectivo de REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS,
LIMITADA, sociedad costarricense especializada en soluciones e integración de
tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
La operación fue realizada por IFX como parte de su estrategia de expansión regional y
contempla una cartera de clientes locales e internacionales, fortaleciendo la
presencia de la compañía y su estructura operativa en toda la región.
Con esta transacción, IFX continúa consolidando su posicionamiento en el país, donde
opera bajo la marca IFX-CODISA, ampliando así su base de clientes.
“Esta adquisición es un paso estratégico más en nuestro plan de crecimiento regional.
La incorporación de REICO nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor en el
mercado costarricense y posicionamiento de IFX en Centroamérica, potenciando
nuestras capacidades como integrador y proveedor regional de servicios gestionados”,
afirmó Diego Cardoza, Country Manager de IFX Costa Rica.
REICO, durante más de 23 años se destacó como un integrador tecnológico aportando
visión estratégica, enfocado en brindar soluciones completas e innovadoras en
tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Durante las próximas semanas se iniciará el proceso de integración operativa,
garantizando continuidad y la calidad en el servicio para clientes y aliados estratégicos.
Con este movimiento, IFX reafirma su compromiso de consolidarse como el Managed
Service Provider más robusto y confiable de Latinoamérica, ofreciendo soluciones
tecnológicas integrales para empresas con operaciones crítica.
Acerca de IFX
IFX es el Managed Service Provider #1 de Latinoamérica, con presencia comercial en
18 países. Cuenta con más de 150,000 km de fibra óptica, 27Data Centers distribuidos
en el continente, y una nube público-privada de alcance regional. Su Centro de
Atención Regional (CARE) y su Security Operations Center (SOC) garantizan soluciones
tecnológicas personalizadas y gestionadas para empresas con sistemas críticos, bajo
una filosofía basada en la experiencia del cliente.
Acerca de Redes Integradas Corporativas, Limitada
REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS, LIMITADA es una sociedad costarricense
dedicada a la integración tecnológica, con enfoque estratégico en soluciones
completas e innovadoras en tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Su
experiencia ha permitido acompañar a empresas en la modernización de su
infraestructura tecnológica, optimización operativa y fortalecimiento de su
productividad.
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