IFX Networks adquiere Redes Integradas Corporativas (REICO) en Costa Rica y fortalece su liderazgo regional

IFX anuncia el cierre de adquisición efectivo de REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS,

LIMITADA, sociedad costarricense especializada en soluciones e integración de

tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

La operación fue realizada por IFX como parte de su estrategia de expansión regional y

contempla una cartera de clientes locales e internacionales, fortaleciendo la

presencia de la compañía y su estructura operativa en toda la región.



Con esta transacción, IFX continúa consolidando su posicionamiento en el país, donde

opera bajo la marca IFX-CODISA, ampliando así su base de clientes.

“Esta adquisición es un paso estratégico más en nuestro plan de crecimiento regional.

La incorporación de REICO nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor en el

mercado costarricense y posicionamiento de IFX en Centroamérica, potenciando

nuestras capacidades como integrador y proveedor regional de servicios gestionados”,

afirmó Diego Cardoza, Country Manager de IFX Costa Rica.

REICO, durante más de 23 años se destacó como un integrador tecnológico aportando

visión estratégica, enfocado en brindar soluciones completas e innovadoras en

tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

Durante las próximas semanas se iniciará el proceso de integración operativa,

garantizando continuidad y la calidad en el servicio para clientes y aliados estratégicos.

Con este movimiento, IFX reafirma su compromiso de consolidarse como el Managed

Service Provider más robusto y confiable de Latinoamérica, ofreciendo soluciones

tecnológicas integrales para empresas con operaciones crítica.

Acerca de IFX



IFX es el Managed Service Provider #1 de Latinoamérica, con presencia comercial en

18 países. Cuenta con más de 150,000 km de fibra óptica, 27Data Centers distribuidos

en el continente, y una nube público-privada de alcance regional. Su Centro de

Atención Regional (CARE) y su Security Operations Center (SOC) garantizan soluciones

tecnológicas personalizadas y gestionadas para empresas con sistemas críticos, bajo

una filosofía basada en la experiencia del cliente.

Acerca de Redes Integradas Corporativas, Limitada



REDES INTEGRADAS CORPORATIVAS, LIMITADA es una sociedad costarricense

dedicada a la integración tecnológica, con enfoque estratégico en soluciones

completas e innovadoras en tecnologías de información y comunicaciones (TIC). Su

experiencia ha permitido acompañar a empresas en la modernización de su

infraestructura tecnológica, optimización operativa y fortalecimiento de su

productividad.