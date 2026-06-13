Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos

El debut de Carlo Ancelotti en el banquillo de la selección de Brasil estuvo muy lejos de ser el carnaval esperado. En el arranque del Grupo C del Mundial 2026, la pentacampeona del mundo firmó un gris empate (1-1) ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un resultado que confirma que las semifinales logradas por los africanos en Catar 2022 no fueron ninguna casualidad y que expone las dudas que rodean a la Seleção.

Sin Neymar, baja por una lesión de gemelo, Brasil lució inconexa y carente de ideas durante gran parte del encuentro. Tuvo que aparecer un chispazo de genialidad de Vinícius Júnior al borde del descanso para maquillar un partido en el que Marruecos llegó a dominar la pizarra y el ritmo del juego.

El planteamiento maestro de Marruecos anuló a la 'Canarinha'

Desde el pitazo inicial, el estratega marroquí Mohamed Ouahbi le ganó la partida táctica a Ancelotti. Con una línea de cinco hombres en el centro del campo, Marruecos cortocircuitó la salida brasileña y explotó las debilidades defensivas de Roger Ibáñez y Douglas Santos, las dos grandes sorpresas en el once del técnico italiano.

El dominio africano encontró su recompensa en el minuto 21. Brahim Díaz frotó la lámpara y filtró un pase descomunal entre tres defensores brasileños; Gabriel Magalhães falló en el corte y Ismael Saibari, atacante del PSV Eindhoven, definió con categoría por encima del guardameta Alisson para poner el sorpresivo 0-1.

Vinícius evitó el desastre antes del descanso

Brasil deambulaba por el terreno ante la mirada de celebridades en la grada como Tom Brady y Zinedine Zidane. Casemiro y Lucas Paquetá erraban pases sencillos y la apuesta de Igor Thiago como nueve no pesaba en el área rival. Sin embargo, cuando el panorama lucía más oscuro, apareció el '7'.

En el minuto 43, en la primera aproximación clara de los sudamericanos, Vinícius recortó hacia el centro y sacó un derechazo potente y colocado al poste largo, inalcanzable para Yassine Bono. Un gol de la nada que dio oxígeno puro a los dirigidos por Ancelotti antes de enfilar los vestuarios.

Ajustes sin premio y susto final

En el complemento, 'Carletto' movió el banquillo retirando a los amonestados Casemiro e Ibáñez para dar paso a Danilo y Fabinho. Aunque Brasil ganó en control y Marruecos bajó la intensidad física, las ocasiones claras escasearon. Raphinha tuvo la opción del triunfo tras una gran jugada de Vinícius, pero su remate se fue sin potencia.

En los diez minutos de tiempo añadido, el miedo a perder congeló a ambos equipos, aunque Marruecos estuvo a punto de llevarse el botín completo tras un remate lejano de El Aynaoui que Alisson rechazó con dificultades.

Con este reparto de puntos, el Grupo C arranca abierto. En la siguiente jornada, Brasil buscará reponerse ante Haití, mientras que Marruecos medirá fuerzas contra Escocia.