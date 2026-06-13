Escocia vuelve a ganar en un Mundial después de 36 años y mira por el retrovisor a Brasil

Escocia tuvo que esperar exactamente 36 años para volver a celebrar una victoria en una Copa del Mundo. Este sábado, el conjunto europeo venció con lo justo por 0-1 a Haití en el estadio Foxborough de Boston, cerrando la primera jornada del Grupo C.

Con este resultado, y gracias al empate previo entre Brasil y Marruecos (1-1), los dirigidos por Steve Clark se colocan como inesperados líderes en solitario de su zona.

Un triunfo trabajado y con dosis de fortuna

El partido resultó sumamente parejo y dejó la sensación de que a Escocia no le sobró absolutamente nada. Desde el inicio, los europeos presionaron la portería de Johnny Placide con embates de Scott McTominay, John McGinn y Ché Adams, pero la defensa caribeña se plantó con solidez.

Haití no se quedó de brazos cruzados. Bajo la dirección de Sébastien Migné, Les Grenadiers respondieron con transiciones rápidas de Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor, quienes llevaron peligro al arco de Angus Gunn, aunque fallaron en la puntería.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 28. Tras una ráfaga de ataques escoceses, John McGinn, mediocampista del Aston Villa, remató en el centro del área y, tras un desvío que descolocó a Placide, mandó el balón al fondo de la red.

Resistencia escocesa ante el empuje caribeño

En la segunda mitad, Escocia se mostró más desordenada y buscó ampliar la ventaja con chispazos aislados de la joya Ben Doak y McTominay, pero se estrellaron constantemente contra el muro haitiano.

Haití olió la debilidad y aprovechó los contragolpes de Ricardo Adé y Ruben Providence para inquietar a Gunn. La oportunidad más clara para el empate llegó en el minuto 85, cuando un cabezazo del delantero Frandtzy Pierrot pasó rozando el poste, asustando a la fanaticada de la marea de tartán.

El dato histórico

La última victoria de Escocia en un Mundial se remontaba a Italia 1990, cuando derrotaron 2-1 a Suecia. En su última participación (Francia 1998), se marcharon sin sumar de a tres.

La actividad del Grupo C continuará el próximo 19 de junio con los siguientes encuentros:

Escocia vs. Marruecos (En Boston)

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Haití vs. Brasil (En Filadelfia)