Juan Diego Alonso y Davis Romero son los 'Más Valiosos'

Juan Diego Alonso Collado, de Herrera y el lanzador de Coclé, el veterano Davis Romero, fueron elegidos como los "Más Valiosos" del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El herrerano Alonso contribuyó a que su equipo avanzara a la segunda fase del torneo (ronda de ocho) para llevarse el premio como "MVP" de la máxima categoría del béisbol panameño.

Alonso jugó los 16 partidos de la ronda regular (primera fase), pegó para .381 a la ofensiva y un OPS de 1,079. Fue líder en cuadrangulares con 5, también estuvo de primero en bases robadas con 15 y terminó en el segundo lugar de carreras empujadas con 16, solo fue superado por Arod Mckenzi, de Panamá Oeste, que hizo 17, según las estadísticas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

En las votaciones para "MVP" el también jardinero central obtuvo el 62.77 % de los votos compilados, el segundo lugar fue para Arod McKenzie, de Oeste, con el 11.40% y en la tercera casilla se ubicó Navid Sánchez, de Veraguas, con un 6.89 % de los votos emitidos.

Davis Romero fue el 'Lanzador Más Valioso'

El coclesano Davis Romero fue elegido como el "Lanzador Más Valioso" del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

En la ronda regular, el zurdo Romero trabajó 23.2 episodios y tuvo una efectividad de 0.00. Además, recetó 27 ponches, fue segundo en este departamento, superado por Jorge Bautista, de Darién, que pasó a 38 por la guillotina.

"Es un sueño, ahora sí me puedo retirar tranquilo, he sido seleccionado el mejor lanzador del torneo, un premio que anhelaba", sostuvo Romero, al conocer la noticia.

El coclesano obtuvo el 48.62% de los votos, seguido por Severino González, de Veraguas, que consiguió el 39.08% y en tercer lugar se ubicó el chiricano Kevin Miranda, con un 3.54%.