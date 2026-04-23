Adhesión a la OCDE debe ser un esfuerzo interinstitucional

La adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según Ana María Sánchez, encargada del proceso de incorporación de Perú a este organismo, debe entenderse como una política de Estado, no como un proyecto de una administración en particular, porque no se trata de obtener un espacio a nivel internacional, sino de elevar los estándares y la competitividad de los países pensando en la proyección exterior y sus beneficios.

Este procedimiento requiere que tanto el sector público como el privado trabajen en conjunto en temas como gobernanza, salud, educación, ambiente, pesca, entre otros, con el objetivo de superar las evaluaciones técnicas del ente internacional, contribuir a la reactivación del empleo formal y recuperar la confianza de los inversionistas en el mercado local.

Una labor en la que los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son determinantes; por ello, más que nunca deben trabajar en armónica colaboración porque sus resultados individuales incidirán en la decisión de la OCDE con respecto al país.

Perú, al igual que Panamá, creó una comisión encargada de articular y fiscalizar su plan de integración a la OCDE, entendiendo que la gobernanza no es una práctica gubernamental, sino un modelo de trabajo que debe emplearse todos los días.

Sánchez aclaró que este proceso de mejora no culmina con la inserción; debe ser continuo, ya que las inspecciones del organismo son permanentes con el objetivo de que los países no reduzcan sus estándares.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, mencionó que los principales beneficiados de esta decisión serán los ciudadanos porque, mientras más confianza haya en el país, mayores serán las ofertas de empleos bien remunerados.

Además, se tendrá acceso a mejores prácticas para gestionar las problemáticas de agua, medicamentos, seguridad y educación que actualmente enfrenta el país y que pueden ser solucionadas con base en los modelos internacionales.'

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años le tomó a Chile ingresar.

No obstante, reconoció que preparar a las instituciones para ingresar a la OCDE toma años y requiere que se expliquen a detalle sus ventajas, ya que siempre existirán sectores que no percibirán su utilidad.

Panamá ha recibido el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en su proceso de integración a la OCDE y el fortalecimiento de sus políticas públicas.