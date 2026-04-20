¡Ay padre!

Tras derogar el decreto que buscaba regular el servicio de selectivo a través de plataformas digitales, se ha revivido el tema del "mal servicio" que brindan los taxis, desde groseros hasta tarifas exageradas. También piden que a los "amarillos" los carguen cortitos.

Enjuiciado

El principal sospechoso de un atentado terrorista de Alas Chiricana ocurrido hace unas décadas, ya está en Panamá para ser enjuiciado. Hay mucha fe en torno a este caso, pues el pueblo quiere que realmente se haga justicia.

¿Qué pasará?

Dice un sapo que podría venir bajando un jalón de oreja un acto de represalia para los neonatos que apoyaron al nuevo magistrado. ¿Será que son rencorosos? Déjense de eso.

Lío

Ese grupito que atacó a los policías allá en el Oeste en qué estaba pensando; la gente se pasa, dejen a las autoridades hacer su trabajo. Ahora quedaron metidos en tremendo enredo.

Cuidado

Ya saben, no anden jugando con las altas temperaturas, tomen las precauciones debidas. Ya hay avisos de vigilancias al respecto. Además, hay alertas por riesgo de incendios forestales. ¡Tomen nota!

Mira tú...

"El Loco" no se deja y le habló claro a sus "haters" tras asegurarles que está más fuerte que antes. ¿Quiénes son esos tres gatos que dicen que el expresi no dice nada bueno? Como dicen por ahí: la verdad duele. ¡Ataja!