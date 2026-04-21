Fichita

Me dicen que la letrada que le pego tremenda embaucada a una influencer es de esas que tira la piedra y esconde la mano. Por algo parqueaba con los desenfocados y la excampeona anticorrupción. ¡Ups!

Línea

Un intenso le recuerda a la Chola que gracias a la idea del Loco hoy ella puede aplaudir los avances con la línea 3. Y de paso le recalca que por culpa del GobierNito los del "west" tendrán que esperar más para usarlo.

Rebaja

La tía Eunecia me comenta que con el largo listado de candidatos a beneficiarse de una posible rebaja de pena la ministra más popular del gobierno de paso firme ha hecho más que los propios jueces de cumplimiento. ¡Ataja!

Azuero

La gente de Azuero ya no sabe a qué santo rezarle para que les resuelva el tema del agua. Meses y meses y el agua todavía no es potable. Eso de vivir pagando garrafón con la situación peluda es duro.

Mascota

Me cuentan que una mascota muy popular se la pasa de estadio en estadio. Muy lindo y todo, pero recuerde que también es funcionario y una cosa no lo exime de la otra. ¡Al trabajo sin más dilación!

Ñagare

Una diputada del PiArDi se enfrascó ayer con la presi del Parlacen para tratar de concretar la juramentación de "Nito" y Gaby, pero la parlamentaria le dijo: "ñagare". ¡Padre de la gloria!