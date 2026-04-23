Investigación

Me cuentan que la excampeona anticorrupción, el fotógrafo con delirios de periodista y su clan se ahogan en su propia bilis luego de que una jueza ordenara reabrir una investigación tras la publicación de los audios filtrados de Morticia. ¡Ataja!

Defensa

Un necio me dice que no le extrañaría para nada que una de las fiscales de la era de la Procuraduría Paralela salga a defender a los desenfocados y su excampeona anticorrupción. No sería la primera vez. ¡Amanecerá y veremos!

Palomas

Y en otro episodio del colmo del descaro, la Chola salió a insinuar que más de un centenar de dirigentes del PiArDi están siendo investigados. ¡Por santas palomas no es!

Procesos

Hasta el expresidente del CNA ha recalcado que todos los procesos que se le han seguido simultáneamente al "Loco" por más de una década son inconstitucionales. ¡Padre santo!

Especialidad

El mismísimo MIRE certificó en 2024 que al Loco lo sigue amparando el Principio de Especialidad, y que ni en Odebrecht ni en New Business se pidió que se levantara. Con todo y eso el aparato judicial sigue violándole sus derechos.

Huevo

El Amigo Fiel, huevo rosa en mano, les manda a decir a la comunidad LGBT que no es homofóbico, solo es pro familia tradicional basada en la unión de un hombre y una mujer.