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Panamá

Volverán a cerrar el Puente de las Américas la noche del sábado 25 de abril por fase final de pruebas

Publicado 2026/04/24 06:45:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Con estos trabajos quieren buscar información técnica clave y garantizar condiciones seguras para poder usar el puente. 

Puente de las Américas. Foto: Fanny Arias

Puente de las Américas. Foto: Fanny Arias

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que volverá a cerrar el Puente de las Américas como parte de la fase final de la prueba de carga estructural. 

La medida se aplicará desde el sábado 25 de abril a las 10:00 p.m. a las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril.

Explicaron que durante este periodo evaluarán el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso. 

Con estos trabajos quieren buscar información técnica clave y garantizar condiciones seguras para poder usar el puente. 

El MOP recomienda como ruta alterna el Puente Centenario.

Además, pidieron a los conductores atender las señalizaciones colocadas en el área y las indicaciones del personal autorizado. 

Agradecen la comprensión de la ciudadanía, reiterando que estas acciones forman parte de un  proceso preventivo orientado a la seguridad de todos. 

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