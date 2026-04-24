Panamá
Volverán a cerrar el Puente de las Américas la noche del sábado 25 de abril por fase final de pruebas
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Con estos trabajos quieren buscar información técnica clave y garantizar condiciones seguras para poder usar el puente.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que volverá a cerrar el Puente de las Américas como parte de la fase final de la prueba de carga estructural.
La medida se aplicará desde el sábado 25 de abril a las 10:00 p.m. a las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril.
Explicaron que durante este periodo evaluarán el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso.
Con estos trabajos quieren buscar información técnica clave y garantizar condiciones seguras para poder usar el puente.
El MOP recomienda como ruta alterna el Puente Centenario.
Además, pidieron a los conductores atender las señalizaciones colocadas en el área y las indicaciones del personal autorizado.
Agradecen la comprensión de la ciudadanía, reiterando que estas acciones forman parte de un proceso preventivo orientado a la seguridad de todos.
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