Volverán a cerrar el Puente de las Américas la noche del sábado 25 de abril por fase final de pruebas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que volverá a cerrar el Puente de las Américas como parte de la fase final de la prueba de carga estructural.

La medida se aplicará desde el sábado 25 de abril a las 10:00 p.m. a las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril.

Explicaron que durante este periodo evaluarán el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso.

Con estos trabajos quieren buscar información técnica clave y garantizar condiciones seguras para poder usar el puente.

El MOP recomienda como ruta alterna el Puente Centenario.

Además, pidieron a los conductores atender las señalizaciones colocadas en el área y las indicaciones del personal autorizado.

Agradecen la comprensión de la ciudadanía, reiterando que estas acciones forman parte de un proceso preventivo orientado a la seguridad de todos.