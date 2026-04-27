Plata

Tremenda demanda se les viene a todos los que auparon al fantasmita Pitti con nombramientos de buko chen chen a cambio de torcer la justicia. ¡Hicieron fiesta con el dinero de los panameños!

Premio

Y es que en los tiempos de Isolda y Picuiro la gente operaba bajo la promesa de recibir premios, que por cierto salían del erario. Todas estas bellezas han revivido en medio del caso Pinchazos.

Memoria

Armaron el escándalo contra el banano y la mina, hablaron de desastre y fin del país, pero hoy ya van 6 mil empleos: 4500 y 1500. Los mismos que gritaban andan calladitos. Cuando la realidad contradice el show, el libreto se les cae.

Llantarria

Un vidajena me dice que la alcaldesa TikToker sigue con la llantarria porque no le cuajó la recolección de la basura, cuando lo importante es que la gente no tenga pataconcitos en sus barrios. ¡Ataja!

Tentáculos

Autoridades han advertido que el crimen organizado crece en sofisticación al apostar por drones y tecnología satelital para meter armas en la Joya. ¡Ya los tienen bajo la lupa!

III

La gente anda intentando ganar gracia con el tema de los vínculos de III con Calle Abajo pero se les olvida que precisamente allí se hace un producto de exportación con esas fiestas. ¿Gallo tapa'o?