Tres personas fueron atrapadas; armas de fuego y un vehículo recuperado forman parte de las evidencias que serán consideradas en una investigación que se adelanta luego del atentado ocurrido la mañana del lunes 27 de abril en el corregimiento de Puerto Pilón, provincia de Colón, que dejó dos personas muertas.

Las personas involucradas en este ataque son Ariel Ayarza, de 28 años, y Abdiel Sánchez, de 24 años, en la comunidad de Villa Catalina.

La información inicial señala que Ayarza fue atacado por varios sujetos armados que llegaron en un vehículo donde estaba la víctima, a quien le hicieron múltiples disparos en los predios de un minisúper.

En este ataque murió Sánchez, a quien se señala presuntamente como uno de los atacantes.

David Arroyo, ejecutivo de la tercera zona policial de Colón, informó que, en medio de un operativo policial posterior al hecho criminal, se ubicó un vehículo que presuntamente guarda relación con el suceso.

También se localizaron en una residencia a tres sujetos que se presumen están vinculados con el acto violento.

Agregó que, debido a la búsqueda y esfuerzo de los agentes de la Policía Nacional, se hallaron dos pistolas tipo Glock 9 milímetros al costado de la residencia, donde se realizó la inspección ocular.