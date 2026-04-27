Chiriquí logra su primer triunfo ante Bocas del Toro; se vuelven a enfrentar en el Kenny Serracín

Un batazo de Erasmo Caballero en el cierre del noveno episodio, dejó tendido a Bocas del Toro en el terreno de juego, para que Chiriquí logrará su primera victoria por 4-3, la noche de este lunes en el estadio Kenny Serracín de David y ganar su primer partido en la serie final del béisbol mayor.

La ventaja de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 la tiene Bocas del Toro 2-1, ambos equipos se volverán a enfrentar este martes a las 7:00 p.m. en el estadio Kenny Serracín de David.

En el tercer partido de la serie final, los "Tortugueros" abrieron primer el marcador en la piernas de Carlos Sánchez para poner la pizarra 1-0.

Los chiricanos se fueron arriba con dos rayitas en las piernas de Amador Rojas y Luis Rojas en la quinta entrada.

Pero la reacción de los bocatoreños no se hizo esperar, en el sexto episodio, Héctor Rayo y Jontahan Mendoza pusieron en ventaja a Bocas del Toro para inclinar la balanza a su favor por 3-2.

Pero en el cierre del noveno episodio, el receptor Caballero pegó el imparable para impulsar 2 carreras más y dej el marcador a su favor por 4-3.

El lanzador ganador fue Gilberto Chu por los chiricanos, que entró en función de relevo, al trabajar 3 episodio, no permitió carrera, ponchó a uno y dio una base por bola.

Mientras que lo perdió por Bocas del Toro, su cerrador Alberto Guerrero, que no pudo sacar out, en el noveno episodio, dio una base por bola, le anotaron 2 carreras y pegaron 3 imparabales.

Bocas del Toro y Chiriquí jugaran este martes el cuarto partido de la serie final en el estadio Kenny Serracín de David a las 7:00 p.m.