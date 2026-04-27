Los festivales más esperados en este 2026

En los últimos años, acudir a un festival de música se ha convertido en una experiencia cada vez más esperada y es complicado no encontrar un evento que se amolde a los gustos de cada tipo de consumidor. Además, lejos de centrarse en un único estilo, hoy es muy común que dentro de sus carteles aparezcan nombres variados del panorama musical en cuanto a géneros e influencia.

Coachella Valley Music & Arts Festival.

Uno de los eventos musicales más mediáticos y concurridos que lleva celebrándose en Estados Unidos desde 1999, en Indio (California). Fue en la década de 2010 cuando comenzó a tener la fama con la que cuenta hoy y, 16 años después, sigue encabezando la lista de los más rentables a nivel internacional.

Según el portal Infobae, este festival cuenta con una media de 100.000 asistentes cada año y, como es de esperar, a medida que aumenta su popularidad también aumenta su coste. La revista de música Dod Magazine indica que los precios de las entradas van desde los $499 dólares en admisión general hasta $1.069 dólares en VIP.

Este año, el festival ha contado con uno de los carteles más variados de la actualidad musical: Sabrina Carpenter ha encabezado esta lista y ha sido uno de los conciertos más mediáticos y esperados del año. También podemos encontrar nombres como Justin Bieber, Karol G o PinkPantheress, aunque no han faltado los grandes clásicos como The Strokes, ya habituales dentro de este evento, Moby o Groove Armada, así como los representantes españoles Rusowsky y la banda Carolina Durante.

Lollapalooza

Este festival nació en Estados Unidos en 1991 y se celebró de manera ininterrumpida hasta 1997, lo que llevó a la televisión norteamericana MTV definirlo como “la gira del verano” desde su comienzo. En el año 2003 se retomó y se ha celebrado en diferentes puntos del país hasta su primera edición internacional en Santiago (Chile) en 2011, seguida de la edición en São Paulo (Brasil) de 2012, y otra en Buenos Aires (Argentina) desde 2014.

La edición estadounidense de este año se hará en el Grant Park de Chicago, como es habitual en los últimos años, entre el 30 de julio y el 2 de agosto con un cartel que reúne desde las viejas leyendas como The Smashing Pumpkins, artistas consolidados de los últimos años como Olivia Rodrigo y Lorde, e incluso artistas más emergentes como Slayyyter.

Según la página web del festival, los precios oscilan entre los $185 dólares para la entrada general y los $2100 dólares para los ‘pases platino’ si se quiere asistir solamente un día. Aunque si tu idea es asistir los cuatro días, solamente la entrada general cuesta $439 dólares.

Según la revista en línea North by Northwestern, la edición de 2025 contó con alrededor de 400.000 asistentes, 150 actuaciones y nueve escenarios, mientras que la edición argentina celebrada entre el 12 y el 14 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro (provincia de Buenos Aires) contó con 300.000 asistentes, según el diario La Voz del Interior.

Tomorrowland

El festival de música electrónica más multitudinario a nivel internacional, celebrado en un paraje cercano a Boom (Flandes, Bélgica) desde el 2005, ha ido aumentando año a año su aforo y duración, hasta el punto de extenderse durante tres fines de semana en 2022.

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Este evento se ha posicionado como el espacio en el que se dan cita los mejores artistas de una amplia gama de subgéneros electrónicos: EDM, house, techno, trance, drum and bass… que se reparten en más de 15 escenarios. Este año, el festival ha anunciado que se llevará a cabo en dos fines de semana: del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio, y cuenta con un cartel de más de 600 artistas, según la revista musical Wololo Sound, entre los que se encuentran Calvin Harris como debutante en este evento, Marlon Hoffstadt, NOVAH o los ya habituales David Guetta, Martin Garrix y Armin van Buuren.

La asistencia es tal que la página del festival ya permitía la preventa desde el 8 de diciembre de 2025 y, según Juan Ignacio Herrero de Los 40, “este proceso no garantiza un ticket, pero sí permite acceder a las distintas fases de venta”. El precio de las entradas solo se expone en su página una vez dentro del proceso, pero Bankinter Consumer Finance ha informado del coste de cada uno de sus pases: alrededor de 360€ con su paquete básico para los seis días y 135€ para un solo día.

Primavera Sound

El festival más vanguardista e internacional dentro de España que tiene su sede principal en el Parque del Fórum de Barcelona. Nació en el año 2001 y, desde entonces, se ha considerado un punto de encuentro entre diferentes generaciones de oyentes al apostar en todas sus ediciones por la mezcla de bandas independientes y artistas consolidados de todas las partes del mundo.

La edición de 2026 se llevará a cabo entre los días 3 y 7 de junio y cuenta con un cartel muy ecléctico donde se mezclan el pop urbano, el indie y la electrónica: nombres tan variados como Doja Cat, Bad Gyal y The Cure encabezan el cartel de este año, seguidos de jóvenes promesas como Barry B, Depresión Sonora o Ralphie Choo que aportan el toque vanguardista típico de este evento, mientras que los grupos consolidados y de grandes masas se mantienen como cada año: Gorillaz o Massive Attack son un ejemplo de ello.

Primavera Sound cuenta, además, con varias ediciones que se extienden desde Oporto hasta Buenos Aires y São Paulo, pero es su edición original la que más público aglutina cada año. El precio de sus entradas, según su página web, oscila entre los 135€ para un solo día y los 350€ para el abono general, a pesar de que el festival ya ha colgado el cartel de ‘todo vendido’ para sus pases principales.

Reading and Leeds Festival

Dos festivales en uno: por una parte, el de Reading y, por otra, el de Leeds. Celebrados ambos de manera simultánea, cada uno en la ciudad homónima y con carteles casi idénticos que se llevan a cabo en las conocidas como ‘bank holiday’ de Reino Unido a finales de agosto: este año tendrán lugar entre el 27 y 30 de ese mes.

Mientras Reading es considerado uno de los festivales en activo más longevos (desde 1961), la primera edición de Leeds se hizo en 1999 y fue a partir de este año en el que ambos se hermanaron, según Los 40. Es a partir de aquí cuando los artistas empiezan a dividirse en función de los días para poder estar en ambos, de manera que se evita totalmente la competencia entre estos dos eventos.

Este año se mantendrá la línea tradicional de los dos festivales: grandes grupos del rock, indie y pop internacional, una fuerte presencia de los artistas británicos y la participación de jóvenes estrellas compartiendo espacio con las leyendas. En sus recintos podrán verse a cantantes como Charlie XCX, Florence & The Machine o Chase & Status y se espera que superen la asistencia en comparación con 2025 que fue de unas 105.000 personas en Reading y unas 75.000 en Leeds, según el portal FabFestivals.

Rock in Rio

Nació en Río de Janeiro en 1985, a pesar de que no se consolidó hasta años después. Cuenta con nueve ediciones en la ciudad brasileña, nueve en Lisboa, tres en Madrid y una en Las Vegas. En 2026, las fechas de su sede principal serán los días 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre en la Cidade do Rock, ubicada en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

El cartel de esta edición cuenta con grandes nombres del pop y rock internacional como Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons o Jamiroquai, aunque también habrá espacio para artistas locales como João Gomes y la Orquesta Brasileña, según el diario Aurora Cultural. Las entradas podrán conseguirse a través de la página Ticketmaster, aunque los precios aún no son claros.

Por su parte, la edición portuguesa de este año tendrá lugar los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el Parque Urbano do Tejo e do Trancão (Lisboa) y no se quedará atrás en cuanto a cartel: Katy Perry, Linkin Park o Rod Stewart encabezan una lista en la que se dan encuentro desde las principales leyendas del rock con los artistas con más ventas del pop y el indie. Las entradas ya están disponibles y, según su página web, aunque solo pueden adquirirse de manera individual para cada uno de los cuatro días, su precio es de 89€ para un solo día y de 356€ si se quiere asistir al festival completo.