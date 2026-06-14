Nataly Delgado quiere unificar el titulo con la mexicana Irma García

Cumplió y va por más. Es la nueva campeona regular de los pesos supermosca (115 libras) de la AMB, luego de terminar con el invicto de la estadounidense Jasmine Artiga, y apunta ahora a la monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la mexicana Irma García.

Nataly Delgado llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue recibida, murga incluida, por su entrenador y esposo, Julio César Archibold. Como ella misma dijo, ahora quiere celebrar con su familia e hijos.

"Este es el resultado, no de tres meses de preparación. Es el resultado de mucha entrega y sacrificio, en el cual vemos el fruto del trabajo en equipo", sostuvo la monarca de las 115 libras de la AMB.

Delgado, quien era la campeona interina, se enfrentó a la monarca regular, Artiga, en su propio patio y ganó por decisión unánime. Los tres jueces favorecieron a la panameña en las tarjetas con una puntuación idéntica de 97-93, en un encuentro realizado en el Caribe Royale Orlando, en Florida, Estados Unidos. La cartilla fue organizada por Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber Jake Paul.

Con este triunfo, Delgado dejó su récord en 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, con 5 peleas ganadas por nocaut. Mientras tanto, la estadounidense Jasmine Artiga quedó con un registro de 15 victorias, una derrota, un empate y 7 triunfos por la vía rápida.

"Logramos ir al patio de la campeona, demostrar que Panamá todavía tiene sangre de campeones y alcanzar el título", dijo Delgado.

Luego de la pelea donde se convirtió en la campeona regular, la veragüense expresó que no tendría problema en darle la revancha a Artiga, pero fue clara con sus palabras: "Me gustaría unificar con Irma García". La mexicana campeona supermosca de la FIB ostenta un récord de 26-5-1 (6 KO)

Nataly Delgado tiene una racha de nueve triunfos seguidos entre 2023 y 2026, lo que la ha catapultado como monarca absoluta en los supermosca. "Lo logramos con trabajo fuerte y disciplina", respondió.

En la pelea por el título absoluto, la panameña tuvo en su esquina a Ricardo 'El Maestrito' Córdoba y a Nicholas Walters, debido a que su esposo y entrenador, Julio César Archibold, no pudo viajar por problemas de visado. No ocultó que él le hizo falta, pero expresó que se había preparado bien: "Tenía claro el objetivo y se cumplió".

Por lo pronto, la campeona añadió que ha realizado tres peleas en cinco meses, por lo que descansará antes de reactivarse. De igual manera, admitió que el título "interino" nadie lo reconoció como tal, pero fue el primer paso para coronarse de forma regular.

"Pasa mucho que cuando uno va construyendo su camino no hay apoyo, y cuando uno logra las cosas, es cuando todo el mundo aparece; lastimosamente tengo que decirlo", señaló Delgado, quien concluyó: "Yo tengo la motivación y la gente por quien luchar".