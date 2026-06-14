Credibilidad: el reto de los partidos políticos para 2029

Aunque la última contienda electoral reveló que existe una fragmentación en la relación de los electores y los partidos tradicionales, la creación de nuevos colectivos, sin duda, reestructurará el escenario político de cara a las elecciones de 2029; sin embargo, su impacto dependerá, según el jurista Justine Sánchez, de la trascendencia de sus propuestas, pues la mayoría se fundamenta en discursos demagógicos; por tanto, quienes presenten enfoques claros marcarán la diferencia.

Considera que la aparición de nuevas fuerzas podría ser positiva porque ofrece a la población mayores opciones, pero también la responsabilidad de informarse y educarse críticamente sobre los asuntos públicos, evitando basar su decisión únicamente en promesas carentes de sustento.

La crisis que enfrentan actualmente los partidos políticos, a su juicio, se debe a que algunos dirigentes han entendido la política como una actividad destinada a generar beneficios personales y concentran sus esfuerzos en acumular poder y captar adherentes para fortalecer su influencia, en lugar de promover soluciones que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

"La política debe entenderse como una filosofía de servicio público y un instrumento para impulsar el desarrollo social, no como un medio para mejorar la situación particular de quienes la ejercen; para ello, existen los trabajos comunes y corrientes", subrayó.

Agregó que, mientras los panameños continúen al margen, habrá una señal de alerta para el sistema porque la democracia requiere confianza, y ello deben entenderlo quienes dirigen partidos políticos; de lo contrario, el distanciamiento entre ambos seguirá aumentando.

La socióloga Briseida Barrantes, por su parte, menciona que, hasta el momento, "no hay nada nuevo" con respecto a la aparición de otras fuerzas políticas, ya que representan las mismas corrientes y personajes de siempre; solo dejaron de ser protagonistas y se cambiaron de "tolda" debido a la presunta crisis interna de los partidos tradicionales.

Sin embargo, aseguró que estos inconvenientes no se comparan con la necesidad que tiene el país de agua potable las 24 horas del día y seguridad, ante el aumento de la criminalidad, problemas que aquejan directamente a los ciudadanos.'

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partidos políticos están en formación, de acuerdo a datos del Tribunal Electoral. 2

colectivos han anunciado en las últimas semanas que iniciarán el trámite para inscribirse como tal.

"Esas supuestas crisis internas no son del interés de las panameñas y panameños que madrugan cada día y no les sale el agua del grifo", dijo en entrevista a Panamá América.

Explicó que, mientras el sistema y el Código Electoral sean antidemocráticos, será muy difícil que los electores se sientan realmente identificados con los colectivos políticos porque quienes deciden son sus dueños y dueñas, no sus adherentes, y a las organizaciones populares se les imponen "demasiadas trabas" para constituirse como tales. Por ello, es su derecho confiar o no.

Estadísticas

Panamá cuenta actualmente con nueve colectivos políticos legalmente constituidos (Partido Revolucionario Democrático, Partido Popular, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Alianza, Realizando Metas, Movimiento Otro Camino y Frente Amplio por la Democracia); sin embargo, la cifra de ciudadanos no inscritos, de acuerdo con datos de la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral, se ubica en 51.18%, una diferencia de aproximadamente 2% con respecto a los adherentes, que registran un 48.82%.