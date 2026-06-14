Negociaciones podrían definir el futuro del Legislativo

Tras las renuncias en la bancada independiente Vamos, la configuración de la Asamblea Nacional cambió previo a las elecciones del 1 de julio; la agrupación pasó de tener la mayoría a quedar empatada en números con el partido Realizando Metas (RM), lo que, de alguna manera, iguala sus posibilidades en la escogencia de la nueva junta directiva del Legislativo.

Ambos colectivos quedaron integrados por 15 diputados; seguidos del Partido Revolucionario Democrático con 12, el Partido Panameñista y Cambio Democrático con 8 cada uno, la bancada mixta, conformada por el Partido Alianza, el Partido Popular y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, con 5, y el Movimiento Otro Camino con 4; el resto de parlamentarios no se ha incorporado a ninguna facción, por lo que su voto será determinante para definir quién se alzará con el poder en este órgano del Estado.

La parte opositora se inclina por la reelección del panameñista Jorge Herrera; mientras tanto, el oficialismo afirma que irá con candidato propio; sin embargo, a escasas tres semanas para la escogencia, aún no han anunciado el nombre de la persona que los representará.

El diputado Luis Eduardo Camacho, en declaraciones anteriores, confirmó que el partido ya tomó su decisión, pero la darán a conocer posteriormente, destacando que lo importante no es quién ocupe la presidencia, sino atender las necesidades de la población.

Herrera, por su parte, cuenta implícitamente con el apoyo de los diputados Ernesto Cedeño y José Luis Varela, quienes señalaron que, de confirmarse su postulación, le darían su voto.

Varela incluso ha reiterado que Herrera es el "mejor candidato" para seguir conduciendo a la Asamblea Nacional en un ambiente de consenso.

El panameñista, en la pasada legislatura, fue electo presidente con 37 votos a favor, una diferencia de tres diputados por encima de Shirley Castañedas del partido RM, en una jornada que duró más de seis horas.'