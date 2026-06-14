Colón busca convertir su potencial logístico en empleo

Colón enfrenta uno de sus principales desafíos sociales y económicos: la falta de empleo y oportunidades de trabajo para su población. En una provincia con alto valor estratégico para el país, el reto no es solamente mover carga, sino lograr que esa actividad logística se traduzca en más contratación, inversión y desarrollo para las familias colonenses.

Colón cuenta con activos claves para la economía panameña: puertos, Zona Libre, transporte pesado, operaciones comerciales, la Autopista Madden-Colón y corredores estratégicos como la avenida Randolph. Todos forman parte de una red logística que conecta al país con mercados internacionales y sostiene una parte importante del movimiento comercial nacional.

Sin embargo, para que ese potencial tenga un mayor impacto en la población, se necesitan proyectos que impulsen actividad económica y generen empleos directos e indirectos. En ese contexto, las mejoras en infraestructura vial y conectividad logística deben verse como herramientas de desarrollo, no únicamente como intervenciones de mantenimiento.

La avenida Randolph, por ejemplo, es utilizada diariamente por transporte pesado y operaciones vinculadas al movimiento de carga. Su mejora puede contribuir a una circulación más eficiente, a reducirtiempos operativos y a fortalecer la competitividad de la provincia. Pero su impacto será mayor si forma parte de una agenda integral que también incluya eficiencia administrativa, digitalización, trámites más ágiles y coordinación entre las entidades vinculadas al sector logístico.

La solución no depende de una sola institución. Colón requiere una agenda común entre sector público, sector privado, operadores logísticos, puertos, Zona Libre y entidades administrativas para crear mejores condiciones de inversión y empleo.

La infraestructura es necesaria, pero también lo es la capacidad de hacer que los procesos fluyan.

Cuando la carga se mueve mejor, cuando los trámites avanzan con mayor agilidad y cuando existen condiciones para nuevos proyectos, la economía local gana dinamismo.

El objetivo debe ser claro: que Colón convierta su posición logística en oportunidades reales para su gente. Porque la logística no solo debe mover carga. También debe mover empleo, inversión y desarrollo.