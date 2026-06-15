UNACHI solicita intervención urgente al presidente Mulino ante crisis por impago de salarios

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ha elevado una solicitud formal y urgente al presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, para que intervenga de manera inmediata en la búsqueda de una solución a la asfixiante situación financiera que atraviesa la institución y que ya afecta directamente a sus trabajadores.

A través de una carta abierta firmada por el rector interino, Dr. Pedro González, la administración universitaria expuso la gravedad de la crisis actual, detallando que el pasado 12 de junio los colaboradores de la institución no recibieron el pago de sus salarios.

La petición central de la UNACHI se enfoca en la instalación inmediata de una mesa técnica de diálogo con el Ejecutivo. El objetivo de este espacio es encontrar soluciones oportunas, transparentes y legales que permitan destrabar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales y proteger la educación superior pública.

Las autoridades académicas justificaron el llamado al mandatario argumentando que toda la gestión financiera y presupuestaria de la universidad se realiza y fiscaliza a través del sistema gubernamental SAP ISTMO. Al estar sometidos a los controles estrictos del Estado, apelan al liderazgo y la sensibilidad social del presidente para resolver un problema de carácter institucional.

González enfatizó en su misiva que la intervención del Gobierno es crucial no solo para saldar los sueldos atrasados, sino también para hacer frente a tres quincenas de pagos pendientes con acreedores, una deuda acumulada que mantiene bajo una enorme presión financiera y compromisos crediticios a las familias del personal universitario.

