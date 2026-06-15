Estudio revela que las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral panameña

Un estudio sobre liderazgo femenino en empresas privadas evidenció avances importantes en materia de participación femenina. Las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral y también el 55% de los comités ejecutivos . Asimismo, el 63% de las empresas reporta contar con compromisos formales con la igualdad de género, y la mayoría ha implementado acciones orientadas a promoverla, principalmente a través de programas de capacitación.

No obstante, persisten desafíos relevantes para consolidar estos avances. La participación de las mujeres disminuye al 37% en las juntas directivas y más de la mitad de las empresas aún no alcanza la paridad en estos espacios, lo que evidencia oportunidades para fortalecer la progresión del liderazgo femenino hacia los máximos espacios de decisión.

Además, una de cada cuatro empresas reporta menos del 30% de participación femenina en juntas, umbral de referencia establecido por la Ley 56 de 2017. En cuanto a las acciones de promoción de la igualdad, estas continúan concentrándose en capacitación, con una menor adopción de medidas de mayor impacto, como políticas de inclusión, flexibilidad laboral o apoyo financiero. Solo el 15% de las empresas cuenta con recursos específicos para estas iniciativas y cerca de un tercio no utiliza indicadores para medir avances en materia de género y liderazgo femenino.

Este estudio marca un hito al brindar, por primera vez, una línea base sobre el liderazgo femenino en el sector empresarial. “La evidencia es clave para orientar acciones concretas y fortalecer el compromiso con una mayor equidad en la toma de decisiones”, señaló Nayibe Farah, Directora de la Iniciativa Paridad de Género de Panamá (IPG).

Asimismo, Monique de Saint Malo Eleta, vicepresidenta ejecutiva de Stratego, subrayó: “La evidencia presentada constituye una herramienta estratégica para el sector empresarial, al permitir identificar avances y oportunidades concretas para fortalecer políticas que impulsen una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones”.

Por su parte, Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, destacó: Promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo no solo es una cuestión de equidad, sino también de desarrollo económico. Este estudio aporta evidencia clave para avanzar hacia empresas más productivas, innovadoras y competitivas”.

El estudio fue desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Asociación de Directoras de Panamá (ADP), Sumarse y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). La IPG reiteró que cerrar las brechas de género contribuye directamente a la productividad, la innovación y la competitividad del país.