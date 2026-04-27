Comisión recomienda la ratificación de Antonio Tercero como director del Idaan

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Antonio Tercero González como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Ahora le corresponde al pleno de la Asamblea Nacional decidir si ratifica su nombramiento.

Tercero fue designado por el presidente, José Raúl Mulino, en reemplazo de Rutilio Villarreal, quien renunció al cargo el pasado 4 de marzo.

Durante su intervención, Tercero indicó que va a terminar los cuellos de botella en las contrataciones, las liquidaciones, resoluciones, ejecución de fianzas y un sinnúmero de detalles técnicos jurídicos que han hecho que hoy día el Idaan no tenga los proyectos en buen término o mínimamente con órdenes de proceder.

Agregó que las subsanaciones técnicas jurídicas deben administrarse con conocimiento de causa, presupuestario y de finanzas, que son reglamentadas por la ley y que su experiencia le permitirá agilizar los trámites administrativos, que son los que han detenido, por años, la ejecución presupuestaria en el Idaan.

También sostuvo que es muy importante establecer dos obras: el anillo hidráulico Norte y el anillo hidráulico Este. Mencionó que, a su llegada a la institución, en el caso del anillo hidráulico, esta es una obra de conducción y almacenamiento de agua para el Este del país, llegando hasta la Tanara de Chepo. “Y ese primer paso se dio cuando llegamos con un 86% de avance”, indicó.