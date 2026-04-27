¡No va! Se cancela reunión entre el contralor y la bancada Vamos

La reunión programada para este lunes entre el contralor Anel Bolo Flores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y la bancada Vamos, no se llevará a cabo; así lo dio a conocer el diputado Roberto Zúñiga a través de redes sociales.

"Acabé de ser informado por la asistente del contralor general de la República, que ha cancelado la reunión que se tenía prevista para las 11:00 A.M.", expresó.

La decisión fue cuestionada por el diputado Luis Duke, quien aseguró que más de 40 padres y madres de familia tienen sus pagos retenidos y sus estatus laborales cambiados sin una base legal clara.

La bancada independiente esperaba conocer las razones jurídicas de la Contraloría para enviar a parte de su personal de licencia sin sueldo.

La entidad aclaró que se trata de una medida administrativa para garantizar el uso correcto de los fondos del Estado.

"La licencia sin sueldo por investigación es una acción de personal que se aplica para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado", esboza un comunicado.

Asimismo, desmintió la cifra compartida por los diputados, recalcando que solo 7 funcionarios se mantienen en suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo.

La pugna entre el contralor y los diputados de la bancada Vamos ha ido creciendo en las últimas semanas luego de su interrupción en una diligencia del Ministerio Público y la discusión del proyecto de bioetanol.

Estas situaciones llevaron incluso a que la bancada solicitara la comparecencia de Flores en el pleno legislativo, pero no obtuvo el respaldo necesario.