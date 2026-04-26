La especialidad de Martinelli invalida a New Business y Odebrecht

La sentencia contra Ricardo Martinelli en el caso New Business, a juicio del abogado Roniel Ortiz, no tiene fundamento; el litigio quedó invalidado cuando al expresidente se le otorgó el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos.

Reiteró que el exmandatario no puede ser juzgado por ninguna otra causa que no sea la que motivó su traslado; todas las investigaciones en su contra debieron cerrarse, pero, hasta la fecha, no ha ocurrido.

"Todos tenían que cerrarse; New Business debió quedar invalidado por el tratado, al igual que el caso Odebrecht", aseguró el abogado.

Estas irregularidades, para el jurista Alejandro Pérez, tienen un trasfondo político, más que jurídico, porque se insiste en una culpabilidad sin pruebas ni contrainterrogatorio que demuestre la comisión del delito que se le acusa.

Sostiene que lo mismo que se ha hecho en New Business se pretende hacer en Odebrecht, obviando que las investigaciones van del 2010 al 2014 y a Martinelli se le cuestiona por recibir donaciones políticas antes de este periodo, pese a que han sido debidamente justificadas tanto por la defensa como por el Tribunal Electoral, porque en el acto de audiencia quedó demostrado que estos fondos fueron a parar en los medios de comunicación, no a su cuenta personal.

"Este no fue un esquema para obtener dinero para él; eran donaciones para gastar en la campaña política del año 2009, donde ganó y obtuvo la presidencia, sí, pero la investigación cubría 2010-2014", acotó.

Pérez no entiende cómo unas donaciones políticas pueden ser elementos probatorios suficientes para condenar a una persona, violando el recurso que lo ampara, cuando deberían servir para decretar su inocencia.'

2018

año en que Ricardo Martinelli fue extraditado desde Estados Unidos amparado por el Principio de Especialidad.

El letrado espera que la jueza Baloisa Marquínez falle en derecho y se declare al exmandatario inocente; de lo contrario, se estará frente a una condena política, cuyo único propósito es inhabilitarlo.

La defensa de Martinelli indicó que agotará todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para demostrar la inocencia de su cliente y solicitar que se le respeten sus derechos.