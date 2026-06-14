New York Knicks toca el cielo y festeja su título

Los New York Knicks se proclamaron campeones NBA este sábado por primera vez en 53 años, con otra remontada de 16 puntos sobre los San Antonio Spurs (94-90) liderada por un Jalen Brunson estelar, que con sus 45 puntos, entregó la gloria a los neoyorquinos como incuestionable MVP.

Se acabó la espera para los Knicks. La Gran Manzana llevaba esperando su tercer anillo desde 1973 y se lo entregó este sábado, en San Antonio, un equipo sólido, unido, y de carácter, liderado en el campo por Brunson y por Mike Brown en el banquillo.

Tras la remontada de 29 puntos firmada en el Madison Square Garden en el cuarto partido, los Knicks obraron otra maravilla en el Frost Bank Center de San Antonio, al que se desplazaron miles de hinchas neoyorquinos para acompañarles en su camino hacia el Olimpo de la NBA.

Brunson, elegido MVP; anotó 45 de los 94 equipos de los Knicks, con catorce de 27 en tiros de campo. Le apoyaron Mikal Bridges, con catorce puntos, y Josh Hart, con un doble doble de trece puntos y once rebotes.

Los Spurs volvieron a quedarse cortos. Pagaron su falta de experiencia y sucumbieron pese a los 25 puntos de Dylan Harper y al doble doble de 19 puntos y catorce rebotes del francés Victor Wembanyama.

Su grupo joven, pese a pagar sus ingenuidades, garantiza años de ilusión para los texanos.

Manhattan festeja

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad celebrará el jueves en Manhattan el desfile oficial de los New York Knicks para festejar la conquista de su tercer título de la NBA.

"Desfile. Jueves. Manhattan", escribió Mamdani en su cuenta en la red social X.

El equipo ha desatado una oleada de celebraciones en Nueva York durante toda la serie final, con miles de aficionados saliendo a las calles tras los triunfos del conjunto neoyorquino y convirtiendo Manhattan y otros distritos en escenarios improvisados de fiesta colectiva.