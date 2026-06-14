Carrasquilla evoluciona en su recuperación

Panamá sigue afinando su preparación. concentrada en el campamento en las instalaciones del Nottawasaga Resort, donde realiza su campamento y con ello parece que el mediocampista Adalbero “Coco” Carrasquilla mejora.

El también jugador de Pumas de México, siguió su recuperación diferenciada, aparte del grupo de jugadores, pero en esta ocasión corriendo a más velocidad y realizando ejercicios más fuertes.

En sus trabajos de recuperación que no han cesado, Carrasquilla en esta ocasión incorporó ejercicios con balón, una señal alentadora en su evolución.

Panamá sigue preparándose para su debut contra Ghana en el Grupo L el 17 de junio.

“Ghana es un equipo muy fuerte, agresivo, pero tenemos que jugar lo de nosotros, estar concentrados, bien parados, las líneas compactas, porque sabemos que en cualquier momento puede llegar el gol de nosotros”, detalló el defensor Jiovany Ramos en rueda de prensa.

Ramos destacó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos y ejecutar de la mejor manera el plan de partido preparado por el cuerpo técnico que lidera Thomas Christiansen, para competir ante una selección físicamente fuerte y con jugadores de gran nivel.