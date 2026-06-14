Imperator ganó sin oposición el clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Imperator demostró su clase para ganar la primera edición del Clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico, disputada este domingo en el Hipódromo Presidente Remón.

Imperator, bajo las botas de Lorenzo Lezcano, desde que sonó el timbre en el poste de los 1400 metros, le robó la iniciativa a sus rivales y se fue a la punta, seguido de Don Augusto y Infinity Point, mientras el favorito Blackrock, salió un poco retrasado.

El hijo de Punta de Lanza, criado en el Haras San Miguel, emprendió una escapada al pasar el poste de 550 metros y su jinete solo tuvo que guiarlo para que ganara cómodo con un tiempo de 1,24.1 para los siete postes.

El ganador, que es entrenado por Roberto Arango y es propiedad del Garcia Racing Stable, logra su quinta victoria de por vida en diez salidas a la pista.

Escoltaron al ganador, que devolvió B/.25.60 a la primera posición, Blackrock, Infinity Point, Sol Alz5an e Indy Moon.

En la ceremonia de premiación le correspondió a Carlos Arturo Hoyos, Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, entregar el trofeo del triunfo al propietario del equino ganador, Maikel García.

Fue una tarde de buenos hándicap recordando así este acontecimiento histórico.